صبحي يستقبل مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز الاستثمارات الشبابية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي؛ لبحث مجموعة من ملفات العمل المشترك وتعزيز الاستثمارات الرياضية والنقاش حول جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والتي تقدم من خلال أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية مع مجلس أبو ظبي، بحضور عادل سعيد اليعقوبي، مدير إدارة الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، ناصر يوسف الزعابي مدير مكتب الأمين العام، ولفيف من قيادات الوزارة.

توجيهات القيادة السياسية بزيارة الجوانب الاستثمارية

أكد الدكتور أشرف صبحي للجانب الإماراتي، العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيارة الجوانب الاستثمارية في كل قطاعات الدولة، ومنها قطاعا الشباب والرياضة، لافتًا إلى عمق العلاقات المصرية- الإماراتية التي تزداد تطورًا على مدار التاريخ.

وثمَّن وزير الشباب والرياضة التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، والذي يُعد امتداداً وترسيخاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتد على مستوى الشعبين المصري والإماراتي في ظل راوبط قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة.

في بداية حديثه، تقدم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالتهنئة القلبية إلى الوزير بمناسبة تجديد الثقة، مشيرًا إلى أن الجائزة تهدف دائماً إلى تحفيز كل رياضية إماراتية وعربية للفوز والتميز، وتكريم صاحبات الإنجازات في مختلف الميادين الرياضية، مشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض مسؤولو مجلس أبوظبي من فيديو ترويجي للجائزة؛ مراحلها منذ الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها الثامنة حتى 10 سبتمبر المقبل، بهدف تكريم صاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي في مختلف مجالاته في 9 فئات، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها مليوناً و800 ألف درهم، ويتم الإعلان عن أسماء المترشحات في 23 أكتوبر المقبل على أن يقام حفل الجائزة 13 نوفمبر المقبل.

وتتضمن الجائزة فئات أفضل رياضية عربية والجائزة المالية المخصصة لها 500 ألف درهم، وأفضل رياضية إماراتية وجائزتها المالية 300 ألف درهم، وأفضل رياضية ناشئة وجائزة 150 ألف درهم، وأفضل رياضية بارالمبية وتنال 150 ألف درهم وأفضل مدرب / مدربة وجائزتها 150 ألف درهم، وأفضل إعلامية رياضية وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل فريق وجائزته 300 ألف درهم، واستُحدِثَت فئة جديدة منذ النسخة السابعة، وهي جائزة أفضل أم رياضية وجائزتها 150 ألف درهم.