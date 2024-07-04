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الباز يعرض تسجيلات لـ«الإخوان» تحرض على التظاهر يوم 12 يوليو: غباء شديد

كتب:

محمد عزالدين
08:25 م | الخميس 04 يوليو 2024
محمد الباز

محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، إن لديه انفرادا لتسجيلات صوتية من داخل أحد التطبيقات التي يستخدمها الإخوان والمناصرون لهم.

وأضاف الباز، خلال حلقة برنامج «الحياة اليوم»، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، أن التسجيلات تضمَّنت دعوة للخروج إلى التظاهر يوم 12 يوليو وإحداث فوضى في مصر.

غباء جماعة الإخوان

وأكد «الباز»، أن غباء جماعة الإخوان خيَّل إليهم أنهم عندما يدعون للخروج في 12 يوليو ونعلن عنه في الإعلام فإننا نروج لهم ولكنهم لا يدركون أنهم يعيشون منذ 10 سنوات في غباء شديد ولا يستجيب لهم أحد، مؤكدًا أن الإعلام لا يوجد شيء بعيد عليه.

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