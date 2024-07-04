«الباز»: التغيير الحكومي تميز بالجرأة.. وكامل الوزير يتجاوز مشاكل البيروقراطية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن التغيير الحكومي في تشكيل ودمج عدة وزارات، يتميز بالجرأة الشديدة، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلال المؤتمر الصحفي اليوم عقب الاجتماع عن أعمال نائبي رئيس مجلس الوزارء واختصاص كل منهم، فضلا عن العمل من خلال مجموعات وزارية وليس كما سبق.

كامل الوزير كفاءة إدارية وتنفيذية نادرة

وأضاف «الباز» خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة»، أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن السؤال الذي طُرح لماذا يكون على سبيل المثال الفريق كامل الوزير مسئولا عن وزارتين بجانب كونه نائبا لرئيس الوزراء، ونجد أن مدبولي أكد أن الفريق الوزير هو كفاءة إدارية وتنفيذية نادرة.

وواصل الباز: «في رأيي الشخصي أتمنى أن يكون هناك 15 من الوزراء يعملون بنفس التكنيك الذي يعمل به كامل الوزير ونفس الأداء، وهو الوزير الذي يثور على البيروقراطية ودولاب العمل التقليدي وثقافة الموظفين الذين يعطلون العمل».

أسباب تعطل الاستثمار

واستكمل: «من أكبر الأسباب التي تعطل الاستثمار هي ترسانة الإجراءات المعطلة والمقيدة والموظفين الذين يتعاملون بهذه القوانين والقرارات واللوائح»، موضحًا أن الطفرة التي حدثت في وزارة النقل ورأها المواطنون في طرق وأشكال مختلفة لأنه أصبح هناك وزير أداؤه يقفز على كل المشاكل البيروقراطية والأداء الحكومي ويرى الحلول».