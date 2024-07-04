المحافظون الجدد: رضا المواطن أولوية تنفيذًا لتكليفات الرئيس

أكد المحافظون الجدد، في أول يوم عمل، التزامهم الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الوجود بين المواطنين وحصر المشكلات فى كل القطاعات تمهيداً لحلها بأساليب علمية وسريعة في إطار التواصل المستمر بين المسئولين والمواطن، فضلاً عن الاهتمام بالاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب في كل المحافظات.

القليوبية: التحول الرقمى يسهم فى تحسين الخدمات.. وملف الاستثمار على رأس الاهتمامات

في القليوبية، أجرى المحافظ المهندس أيمن عطية جولة ميدانية بمدن شبين القناطر والخانكة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح دايمًا أمام أبناء المحافظة، مشدداً على ضرورة إجراء جولات مفاجئة بكافة القطاعات للمتابعة وحل مشكلات المواطنين ومجازاة المسئول المقصر فوراً ومكافأة النشيط، لأن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلا للجهد والتكاتف، وأشار إلى متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل المشكلات التى تواجه مديرى الإدارات المختلفة للنهوض بالمحافظة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها، كما وجّه بتنفيذ خطط التحول الرقمى فى جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يسهم فى تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

قنا: التصدى بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتخفيف المعاناة عن المواطنين

وفي قنا، قبل تسلم المحافظ الجديد الدكتور خالد عبدالحليم عبدالعليم، مهام عمله بديوان عام المحافظة، ضبط فور وصوله من مطار الأقصر حالة تعدٍّ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية كرم عمران التابعة لمركز قنا، وشدد في أول تصريحات له على ضرورة الرقابة الصارمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، والتأكيد على مواجهتها فى مهدها، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى، وعقد «عبدالحليم» لقاءً مع الصحفيين والإعلاميين، أكد خلاله العمل على تنمية محافظة قنا في كل المجالات، وسرعة إنجاز المشروعات الخدمية والعمل على إزالة كل العوائق وتوفير الموارد اللازمة لها بشكل عاجل، تزامناً مع استكمال مشروعات حياة كريمة وافتتاحها.

أسيوط: إنهاء الخصومات الثأرية وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع

وفي أسيوط، قال المحافظ اللواء دكتور هشام أبوالنصر، إن التواصل المستمر مع المواطنين وحل مشكلاتهم والمرور الميداني بالقرى والنجوع على رأس الأولويات، لافتاً إلى أن اختيار المعاونين وقيادات المحافظة سيجري وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة، وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة والانضباط والثواب والعقاب ومحاسبة المهملين والفاسدين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

كما أعلن المحافظ عن تنسيق الجهود بين القيادات الأمنية بالمحافظة والقيادات التنفيذية ورجال المصالحات لنهو الخصومات الثأرية بين العائلات بقرى ونجوع المحافظة حتى يسود الأمن ويتم القضاء على الجريمة بكافة أشكالها، واستكمال مسيرة التنمية الحقيقية فى ظل تنفيذ المبادرات الرئاسية بكافة القطاعات، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرامج تنمية الصعيد التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً من خلال المشروعات الاستثمارية والتنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة، فضلاً عن تكثيف الجهود للسيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لدعم جهود الدولة فى السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق وفتح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

بني سويف: تحقيق نقلة نوعية فى مستوى المعيشة من خلال تطوير وتحسين الخدمات بالقطاعات الحيوية

ووصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لمبنى ديوان عام المحافظة، برفقة نائبه بلال حبش، بعد أداء اليمين الدستورية وتجديد الثقة، وكان في استقباله الدكتور عاصم سلامة، النائب السابق للمحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، وعدد من مديرى الإدارات والمكاتب بالديوان العام، وسط أجواء سادتها الفرحة بتجديد الثقة، ووجّه المحافظ الشكر لمستقبليه من قيادات ومديرى إدارات الديوان العام، معبراً عن سعادته بثقة القيادة السياسية واستمرار وجوده بين أهالى المحافظة لفترة جديدة بعد قضاء ما يقارب 5 أعوام، بذل خلالها قصارى جهده لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطن من خلال الدفع بكافة الجهود الهادفة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات فى القطاعات الحيوية، وتوفير احتياجاته الأساسية بالشكل اللائق، ضمن منظومة وخطة شاملة تهدف لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

وفي الدقهلية، بدأ الدكتور أحمد أنور العدل، نائب المحافظ، عمله أمس، من خلال التوجه إلى ديوان المحافظة فى مدينة المنصورة ليبدأ بالاطلاع على مختلف الملفات المهمة والتيى من أهمها الملفات الاقتصادية والخدمية والتي تشغل تفكير المواطنين فى المحافظة.

وأكد «العدل» لـ«الوطن» أن محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات التى تحتاج إلى اهتمام شديد وعمل جاد من أجل إرضاء المواطنين فى المحافظة، والعمل على استمرار التنمية والتطور. وأكد أن مكتبه مفتوح أمام جميع أبناء الدقهلية للاستماع إليهم وتلبية طلباتهم، وحل عدد كبير من المشكلات والقضايا الخاصة بالمحافظة والاهتمام بحل مشكلة القمامة ورفع رقعة التشجير في المحافظة وغيرها من المشروعات الاقتصادية المهمة في الدولة.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينتي بلبيس والزقازيق

في أول يوم عمل له أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولة تفقدية بشوارع مدينة بلبيس للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين والتعرف على متطلباتهم وتطلعاتهم خلال الفترة المقبلة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل خطة المرور الميداني وأهمية التحام المسئول التنفيذي بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها في إطار الامكانيات المتاحة .

توجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما حرص المحافظ على متابعه تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمولات بدءا من الساعة العاشرة مساءً ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء ، ليشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان ومدير المتابعة الميدانية بالديوان العام باستمرار تكثيف المرور الدوري لرصد المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .