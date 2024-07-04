صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة لهؤلاء.. اعرف هتقبض كام

مع بداية شهر يوليو يبدأ صرف معاشات ملايين من المواطنين بالزيادة الجديدة، وتصرف 7 نقابات مهنية معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية في نقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، القراء، المعلمين، المهندسين»، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل هذه الزيادة.

زيادة معاشات المهن الطبية

وسوف تطبق نقابات اتحاد المهانات الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين، قرار زيادة المعاشات إلى 1500 جنيه بدلا من 1350 جنيها بزيادة 150 جنيها، يتم صرفها كل ثلاثة أشهر في منتصف أشهر فبراير، مايو، أغسطس، ونوفمبر، وعلى ذلك يصرف أعضاء المهن الطبية معاش شهر يوليو في منتصف أغسطس المقبل.

وزفَّ محمود علاء، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، بشرى سارة لأعضائه بأن هناك مقترحا يتم دراسته لتغيير نظام صرف المعاش ليصبح شهريًا بدلًا من صرفه دفعة كل ثلاثة أشهر، وذلك استجابة لرغبات العديد من المستحقين.

وسوف يصرف أعضاء نقابة المعلمين المعاش بالزيادة الجديدة يوم الثلاثاء 9 يوليو، إذ من المقرر أن يتوفر المعاش في ماكينات الصرف الآلي في التاريخ السابق ذكره.

زيادة معاش نقابة المهندسين

وسوف يصرف أعضاء نقابة المهندسين المصرية معاشات شهر يوليو التي تم إقرارها في الجمعية العمومية التي حدثت في شهر مارس بقيمة 250 جنيها، وبدأ تطبيقها منذ شهر مايو، لتصبح قيمة المعاش 1600 جنيه بدلا من 1350 جنيها سوف يتم صرفه في شهر يوليو الجاري.

معاش نقابة القراء

ومن المقرر أن يصرف أعضاء نقابة القراء المعاش بالزيادة الجديدة في خلال شهر يوليو الجاري، وذلك بعد قرار وزير الأوقاف برفع الإعانة السنوية المخصصة لمعاشات نقابة القراء الكريم لـ3 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه يتم صرفها على دفعات متساوية في يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.