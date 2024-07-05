شيء ترتديه يوميا لا تتركه في غرفة نومك.. يسبب مخاطر صحية تهدد حياتك

يعتاد الكثير من الأشخاص ترك الأحذية في غرفة النوم عند العودة من الخارج إلى المنزل، دون إدراك منهم لمخاطر تلك العادة السيئة التي تسبب العديد من الأضرار الصحية بسبب انتقال جزيئات البكتيريا الضارة والأوساخ من الحذاء إلى السرير مع مرور الوقت، حسب ما أكده الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

نقل الأوساخ والبكتيريا الضارة

الأحذية ناقلة لجميع أنواع الأوساخ ومسببات الحساسية ومسببات الأمراض الميكروبيولوجية، وفق ما أضافه بدران لـ «الوطن»، ويعتبر الرضع أقل من سنتين هم الأكثر تعرضًا لمخاطر الأحذية، لأنهم يلعبون على أرضيات المنازل، ويضعون أصابعهم في أفواههم، مؤكدًا أن البكتيريا والجراثيم الموجودة في الأحذية تسبب الحساسية وأمراض الغدد الصماء وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالسرطان.

مخاطر صحية تهدد الحياة

ويوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الأحذية تنقل أنواع عديدة من البكتيريا إلى الإنسان، منها بكتيريا السالمونيلا التي تسبب الإسهال والحمى وتشنجات المعدة وبكتيريا الليستريا التي تسبب هي الأخرى عدوى خطيرة وحمى وبكتيريا الإشريكية القولونية التي تسبب التهابات الأمعاء، بالإضافة إلى بكتيريا المطثية العسيرة والتي قد تؤدي إلى حدوث ضرر بالقولون يهدد الحياة.

وتعتبر الأحذية كذلك سببًا في انتقال المواد الكيمائية الموجودة في القطران بالطرق الإسفلتية من الشارع إلى غرفة النوم، ما قد يسبب الإصابة بالحساسية والتلوث الميكروبي والسرطانات، لذا ينبغي نزع الحذاء خارج المنزل ثم حمله ووضعه في المكان المخصص له في الداخل لتجنب الإصابة بالمخاطر السابق ذكرها، مع ضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون فور الدخول إلى المنزل للتخلص من أية جراثيم لاصقة في اليد جراء خلع الحذاء.