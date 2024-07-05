انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا وتدريجيا اليوم الجمعة في قيم الحرارة، خاصة في المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي، أنّ هذا الانخفاض يعزى إلى تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهذا ما سيعمل على تكون بعض السحب الخفيفة في فترات الصباح الباكر وانخفاض قيم الحرارة 2 درجة إلى 3 درجات.

درجات الحرارة اليوم

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 36 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة ستستمر بنفس المعدلات التي كنا نشعر بها في الأيام الماضية، فما زالت مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط، ونسب الرطوبة تتجاوز 85% في الأماكن الساحلية و80% في القاهرة الكبرى».