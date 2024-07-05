طبيب مصري يفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن بمسابقة دولية أمريكية

روى الطبيب أحمد يسري، الفائز بالمركز الأول في حفظ القرآن بمسابقة التبيان الدولية الأمريكية، تفاصيل هذا الفوزه، قائلاً: «أرجع هذا الفوز بعد حمد الله وفضله والثناء عليه، لدعاء الوالدين ومجهود المشايخ والأساتذة الذين علموني».

«يسري»: فخور بفوزي بالمركز الأول

وتابع «يسري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي، بأنَّ المسابقة التي فزت فيها بالمركز الأول تُعدّ النسخة الثالثة من مسابقة التبيان الدولية الأمريكية التي تعتبر مسابقة بأكثر من فرع من أبرزها فرع حفظ القرآن كاملاً بالقراءات، وأفخر بفوزي بها.

مصاحبة القرآن وتدبره أثّر في شخصيتي

وأكد أنّ حفظ القرآن الكريم ومصاحبته أثّر في بناء شخصيته، موصياً بالتدبر في آياته ومعانيه الذي يكسب المرء أخلاقًا طيبة، قائلاً: «حفظ القرآن شيء جميل لكن الأجمل والهدف هو فهم القرآن فهما صحيحا يتناسب مع تعاليم ديننا الحنيف».