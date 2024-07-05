«الإسكان»: مسابقة شهرية لاختيار أفضل مدينة طبقا للالتزام بأداء المهام

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة طبقا لتقييم التزامها بأداء المهام المنوطة بها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن، وتحديد قيمة لوديعة الصيانة لقطع الأراضي التي سيتم طرحها للصرف منها على استدامة التنمية، وحسن إدارة واستغلال ودائع الصيانة، وكذا الإدارة الجيدة لموارد مجالس الأمناء، وذلك لإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة، لتشغيل جميع المنشآت الخدمية المنفذة وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

تسليم وحدات سكن لكل المصريين

وخلال اجتماع مع قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل، كلف وزير الإسكان بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين.

توفير فرص استثمارية جديدة

ووجه بتوفير فُرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة ووضع محفزات بالمدن التي تشهد ضعفا في الإقبال عليها.