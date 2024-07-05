«مات أثناء إنقاذ ابنه من الغرق».. معلومات عن الطبيب السعودي عبدالله العنزي

ما إن رأى ابنه يسقط أمام عينيه في مياه الشلال حتى قفز فورًا لإنقاذه، وفي غمضة عين تحولت رحلة إجازة الصيف للأسرة المكونة من 4 أفراد، من استمتاع بمناظر الطبيعة إلى مأساة بعد وفاة الطبيب السعودي عبدالله معيوف العنزي، إذ تستمر السلطات السويسرية حتى الآن في البحث عن جثة الطفل عبد العزيز ابن الطبيب الراحل، وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن«العنزي» بحسب صحيفة«lovin» السعودية والمواقع المحلية السعودية على «إكس».

من هو الطبيب عبدالله العنزي؟

لم تدرك العائلة أن رحلة الاستمتاع بمناظر شلال جنوب جبال الألب السويسرية، سوف تتحول لحادث مؤسف قلب حياة أربعة أفراد رأسًا على عقب، بعد غرق الطبيب السعودي عبدالله العنزي في الشلال في أثناء محاولته لإنقاذ طفله، بينما أصيبت الزوجة بحالة من الانهيار بعد أنّ شاهدت الحادث وهي تحمل بين يديها صغيرتها البالغة من العمر 6 أشهر، ولا يزال مصير ابنها مجهولا حتى الآن بينما جرى انتشال جثمان زوجها.

وبعد الضجة وحالة الحزن التي سيطرد على وراد مواقع التواصل الاجتماعي السعودية لوفاة الطبيب السعودي عبد الله العنزي، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز المعلومات عنه:

الدكتور عبدالله العنزي باحث طبي معروف في المملكة السعودية.

كان «العنزي» رئيس وحدة الأبحاث في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

عمل أستاذًا في العلاج التنفسي.

رحلته لسويسرا كانت مع زوجته وابنته وطفله عبد العزيز الذي غرق في الشلال.

توفي في أثناء محاولته إنقاذ ابنه البالغ من العمر عامين بعد انزلاقه في شلال جنوب جبال الألب السويسرية

أطلقت السلطات السويسرية عملية بحث واسعة النطاق، وانتشلت جثة الدكتور العنزي، فيما يستمر البحث عن ابنه.

اللحظات الأخيرة للطبيب عبد الله العنزي:

وخلال حديثها للصحف السويسرية، روت فاطمة العنزي زوجة الدكتور السعودي عبد الله العنزي تفاصيل الحادث، إذ قالت إن زوجها أصر على زيارة الشلالات القريبة، وعلى الرغم من خوفها من مخاطر هذه الأماكن، حرصت على أنّ تكون المنطقة آمنة لأطفال قبل انطلاقهم، وفي أثناء استمتاعهم بالمناظر الطبيعية والتقاط الصور، انزلق الابن الصغير في الماء وعلى الفور، قفز الأب خلفه في محاولة يائسة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

وبحسب تصريحات عامر العنزي شقيق الدكتور العنزي لـ«العربية»، قال إنه في الساعات الماضية، عثرت السلطات السويسرية على جثمان شقيقه في سواحل البحيرة، ونقلتها إلى السعودية، إلا أنّ جثة الصغير ما زالت مختفية، وأنّ آخر تواصل للراحل كان مع العائلة، وحرص على محادثة والدتهما عبر «الفيس تايم» مؤكدًا عودته قريبًا.