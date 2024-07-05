عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي، تقريرا بعنوان «في ذكرى ميلاده.. يحيى العلمي مخرج الروائع التلفزيونية».

تحل اليومُ ذكرى ميلاد المخرج الراحل يحي العلمي البذي ولد في 5 يوليو 1941 وقدم عددا من الروائع الفنية التي تعد خالدة في أذهان وعقول عشاق الدراما الوطنية والاجتماعية، فلا أحد ينسى رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة ونصف ربيع الآخر وغيرها من الأعمال الأيقونية.

وُلد يحي العلمي في محافظة الشرقية ودرس الإخراج الدرامي في لندن عقب تخرجه من كلية الحقوق، وبدأت مسشيرته الاحترافية بإخراج البرامج التلفزيونية، خاصة التعليمية والثقافية، منها، عالم الفن، قصة المسرح، وكتاب وقصة.

وحصل العلمي على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1982 وجائزة الإنتاج من التلفزيون في العام نفسه، وأخرج 30 فيلما أبرزها طائر الليل الحزين، خائف من شيء ما، وتزوير في أوراق رسمية، ومسلسل رأفت الهجان، ورحل عن عالمنا في 19 يناير عام 2002 عن عمر ناهز 62 عاما بعد أن قد روائع الأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح.