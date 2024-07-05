مفاجأة في درجات الحرارة لمدة 3 أيام.. الأخدود العلوي يضرب مصر

انخفاض طفيف وتدريجي تشهده البلاد في درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة في المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة، بسبب تأثر مصر بظاهرة الحوض العلوي البارد أو الأخدود العلوي.. فما هذه الظاهرة، وإلى متى تستمر؟

ظاهرة الأخدود العلوي

تتأثر الأجواء في مصر بظاهرة الحوض العلوي البارد أو الأخدود العلوي بداية من اليوم الجمعة، حتى الأحد المقبل، حسب ما أكده الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن تلك الظاهرة عبارة عن منخفض جوي يوجد في طبقات الجو العلياـ ويتسبب في خفض درجات الحرارة.

ويضيف القياتي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هذا المنخفض يعتبر السبب الرئيسي لانخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات خلال ساعات النهار في القاهرة الكبري: «درجات الحرارة هتنخفض النهاردة لـ35 بعدما سجلت في الأيام الماضية 39 درجة».

تحسن الأحوال الجوية

ويرافق ظاهرة الحوض العلوي البارد التي تمر بمصر نشاط نسبي للرياح في عدة مناطق في الجمهورية، ما يتسبب في الشعور بتحسن الأحوال الجوية، إذ يشير عضو المركز الإعلامي للأرصاد، إلى أن تلك الظاهرة هي السبب الرئيسي وراء سقوط الأمطار في فصلي الشتاء والخريف، إلا أن نشاطها يكون محدود في فصل الصيف ويقتصر على خفض درجات الحرارة بنسب طفيفة.