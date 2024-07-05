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فتح باب التقديم لتنسيق الثانوية بالدقهلية الأحد المقبل.. اعرف الخطوات

كتب:

آية حسنين
02:46 م | الجمعة 05 يوليو 2024
التقديم الإلكتروني لمدارس الثانوية

التقديم الإلكتروني لمدارس الثانوية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، تحديد موعد بدء التقديم في التنسيق الإلكترونى للقبول بالمرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام والفنى للطلبة الناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2024.

بدء التقديم في تنسيق المرحلة الثانوية بالدقهلية

وأشار شعبان، في بيان، إلى أن التقديم في التنسيق يكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو الجاري.

رابط التقديم للصف الأول الثانوى العام والفني بالدقهلية

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، خطوات التقديم الألكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني، كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق من هنا.

- اختيار المحافظة.

- اختيار تنسيق الثانوية العامة أو الفني.

- اختيار الإدارة التعليمية.

- اختيار المدارس علي حسب المتواجدين في نطاق الإدارة التابع لها الطالب.

- تسجيل بيانات الطالب.

- الضغط على حفظ.

ويتم الاستعلام من خلال نفس الرابط على نتيجة القبول بعد إعلانها من قبل المديرية، على أن يجهز الطالب الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس، بعد القبول في التنسيق الإلكتروني، ويتم فتح التقديم الورقي في المدرسة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

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بقلم آية حسنين