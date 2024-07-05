وفاة مفاجئة لطبيب شاب أثناء أداء عمله بالبحيرة.. تعرف على السبب

داخل مستشفى حوش عيسى المركزي، كانت بداية ونهاية الدكتور أحمد رشوان، طبيب العناية المركزة، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو يؤدي عمله على أكمل وجه، تاركًا خلفه حلمه الذي لم يكتمل، وأسرة فقدت عزيزها، وزملاء عمل ودعوا واحدا من أقرب العاملين لهم، وأكثرهم رحمة، وفقًا لحديثهم عنه.

أحمد رشوان أبو الفتوح طبيب العناية المركزة بمستشفى حوش عيسى، وافته المنية خلال الساعات الماضية، ليلحق بكثير من الأطباء الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة مؤخرًا، بشكل مفاجئ وفي عمر صغير.

وسرعان ما تحولت الصفحات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى سرادق عزاء، لنعي الطبيب الراحل، مع ذكر محاسنه.

مستشفى حوش عيسى ينعى الطبيب الراحل

تقدم الدكتور مصطفى محفوظ مدير مستشفى حوش عيسى المركزي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور أحمد رشوان، نيابة عن جميع العاملين بالقطاع الصحي بمستشفى حوش عيسى المركزي، مدونًا: «نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما تقدم جميع العاملين بالقطاع الصحى بحوش عيسى، بخالص التعازي والمواساة في وفاة طبيب العناية المركزة الشاب، الذي وافته المنية مساء أمس.

وكتب أحد أصدقائه: «نعزي أنفسنا وأخوتنا وأهلنا بعائلة الشعباني بالبرلس وحوش عيسى في وفاة فقيد الشباب دكتور أحمد رشوان الشعباني الطبيب بمستشفى حوش عيسى محافظة البحيرة.. رب اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واسكنه فسيح جناتك».

سبب وفاة الطبيب الشاب أحمد رشوان

كشف النائب يحيى عيسوى داود عضو مجلس النواب، سبب وفاة الطبيب الشاب، موضحًا إنه رحل إثر أزمة قلبية، إذ دون: «ببالغ الحزن والآسي ينعى النائب اللواء يحي عيسوى داود وفاة فقيد الشباب الدكتور أحمد رشوان أبوالفتوح الشعباني طبيب العناية المركزة بمستشفى حوش عيسىى إثر أزمة قلبية مفاجئة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون»

وهو الأمر الذي أكده الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق، ناعيًا الفقيد ومدونًا: «من شهداء الطب وضحايا الموت المباغت وتوقف القلب المفاجئ، فقيد شباب الأطباء دكتور أحمد رشوان، طبيب عناية مركزة في مستشفي حوش عيسى بالبحيرة، الطبيب الإنسان، الذي كان نهرا من أنهار العطاء ورحمة تمشي على قدمين، وكان أول دفعته في الثانوية، وكان حافظا لكتاب الله، والذي بكته قلوب الناس قبل عيونهم»، متابعا: «رحمة الله عليه، مات فجأة بالسكتة القلبية، إنا الله وإنا إليه راجعون».