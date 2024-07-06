وكيل «صناعة الشيوخ»: يجب تقديم الدعم للشباب وتشجيعهم على الابتكار

أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، أهمية أنّ تضع الحكومة الجديدة، الشباب في قلب استراتيجياتها التنموية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في مستقبل مصر ونهضتها.

الحكومة الجديدة ملزمة بتقديم الدعم للشباب

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنّ الشباب هم العمود الفقري لأي أمة، ويجب علينا تزويدهم بالفرص والإمكانات التي تتيح لهم الإسهام الفعّال في بناء الوطن، وأتوقع من الحكومة الجديدة أنّ تركز على سياسات دعم الشباب، بدءًا من توفير التعليم الجيد والتدريب المهني، وصولًا إلى خلق فرص عمل تتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم.

توفير بيئة مشجعة على الابتكار

وأضاف «مطر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لدينا شباب طموح ومبدع، ويجب أنّ نعمل جميعًا على إزالة العوائق التي تقف في طريقهم، وتوفير بيئة محفزة تشجعهم على الابتكار والإبداع، كما أنّ الحكومة الجديدة يجب أنّ تكون ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الشباب، ليتمكنوا من تحقيق أحلامهم والمساهمة في التنمية المستدامة.