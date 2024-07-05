مسجد السيد البدوي بطنطا ينفذ أول قرارات وزير الأوقاف الجديد

حرصت إدارة مسجد السيد البدوي بطنطا، على منع إقامة أي حضرات داخل مسجد شيخ العرب، أو ضريح السيد البدوي أو أحد أضرحة تلاميذه المتواجدة في مسجد السيد البدوى بطنطا، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وهو يعد ضمن القرارات الأولى عقب توليه الوزارة وحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي.

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وكشفت مصادر مسؤولة في إدارة مسجد شيخ العرب، أنه تم توجيه العاملين في المسجد الأحمدي، عقب صلاة الجمعة مباشرة، بمنع إقامة أي حضرات داخل المسجد وأنه في حال رصد إحدى الحضرات سيتم فضها على الفور.