رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مسجد السيد البدوي بطنطا ينفذ أول قرارات وزير الأوقاف الجديد

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:43 م | الجمعة 05 يوليو 2024
حضرة بمسجد السيد البدوي بطنطا

حضرة بمسجد السيد البدوي بطنطا

حرصت إدارة مسجد السيد البدوي بطنطا، على منع إقامة أي حضرات داخل مسجد شيخ العرب، أو ضريح السيد البدوي أو أحد أضرحة تلاميذه المتواجدة في مسجد السيد البدوى بطنطا، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وهو يعد ضمن القرارات الأولى عقب توليه الوزارة وحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي.

تشكيل الحكومة الجديدة 

وكشفت مصادر مسؤولة في إدارة مسجد شيخ العرب، أنه تم توجيه العاملين في المسجد الأحمدي، عقب صلاة الجمعة مباشرة، بمنع إقامة أي حضرات داخل المسجد وأنه في حال رصد إحدى الحضرات سيتم فضها على الفور.

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

وزير الأوقاف: بناء الشخصية الوطنية أحد مرتكزات تجديد الخطاب الديني

بعد أدائه اليمين.. السيرة الذاتية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

«شعبية عالمية».. من هو أسامة الأزهري وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة؟

وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي على توجيهه بسرعة ترميم مقبرة الشعراوي
بقلم رفيق محمد ناصف