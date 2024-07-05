بعد نقلها إلى المستشفى.. ما هو مرض الفنانة هاجر أحمد؟

وعكة صحية مفاجئة تعرضت لها الفنانة هاجر أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، ووُضعت على أجهزة تنفس صناعي، حسب الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في أثناء تلقيها الإسعافات الأولية.

تعرف على مرض هاجر أحمد

ونشرت هاجر أحمد عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، صورًا لها في أثناء تلقيها جلسة التنفس الصناعي بالأكسجين داخل المستشفى، مطالبة الجمهور بالدعاء لها، بالشفاء من انخفاض ضغط الدم، الذي بدوره يؤدي إلى هبوط الدورة الدموية.

ما هو مرض هاجر أحمد؟

وانخفاض ضغط الدم، هو قراءة ضغط الدم لأقل من 90 مليمترًا من الزئبق (ملم زئبقي) بالنسبة إلى الرقم العلوي (الانقباضي) أو 60 مليمترًا زئبقيًا بالنسبة إلى الرقم السفلي (الانبساطي)، وفقًا لموقع «مايو كلينك» المتخصص في شؤون الطب.

ويتفاوت معدل انخفاض ضغط الدم من شخص لآخر، وربما يسبب الدوخة والإغماء، بينما قد لا يكون له أي أعراض ملحوظة.

أعراض انخفاض ضغط الدم:

- الرؤية الضبابية.

- الدوخة .

- الدوار.

- الإغماء.

- الإرهاق.

- صعوبة التركيز.

- الغثيان.

- سرعة التنفس وضعفه.

- ضعف النبض وتسارع.

كيفية التعامل والوقاية من انخفاض ضغط الدم

ونشرت وزارة الصحة والإسكان عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، طرق التعامل والوقاية من انخفاض ضغط الدم، على النحو التالي:

- الإكثار من شرب المياه، إذ تساعد السوائل على زيادة حجم الدم، وتحمي من الجفاف.

- اتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على الفواكه والبروتينات والخضروات.

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

- عدم رفع الأحمال الثقيلة وتجنب الإجهاد.

- عدم التعرض للماء الساخن لفترات طويلة.

- تناول وجبات صغيرة وبعدد مرات أكثر مع تقليل الكربوهيدرات.

- الحصول على قسط كافِ من الراحة.

يذكر أنّ آخر أعمال هاجر أحمد مشاركتها في فيلم أهل الكهف، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، وهو من بطولة خالد النبوي.