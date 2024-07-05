لجميع المحافظات.. اعرف رابط الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2024

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تسهيل عملية الاطلاع على نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024، حيث أعلنت عن إمكانية استعلام النتائج عبر بوابة التعليم الفني، لجميع المحافظات، وذلك باستخدام رقم جلوس الطالب.

وأكدت الوزارة أنه يمكن الاستفسار عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 في جميع المحافظات، من خلال إدخال رقم جلوس الطالب على الموقع الإلكتروني للوزارة بسهولة فور ظهورها.

وأعلنت الوزارة في بيان سابق، انتهاء الدبلومات الفنية في 27 يونيو 2024، سواء بنظام التعليم الثلاثي أو الخماسي في 2562 لجنة مختلفة في جميع محافظات مصر، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات حوالي 818,921 طالبًا.

وتعمل غرفة العمليات المركزية للامتحانات في مديريات التعليم بجميع المحافظات على عملية التصحيح، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل وزير التربية والتعليم بعد اعتمادها.

وتشمل نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 جميع التخصصات المتاحة، مثل الدبلوم التجاري والدبلوم الزراعي والدبلوم الفندقي، ومن المتوقع أن تكون يوم السبت المقبل.

وفيما يتعلق بطريقة استعلام النتيجة، أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب ومراجعتها ورفعها عبر الموقع الإلكتروني، ولكن بمجرد الانتهاء من هذه العملية، يمكن للطلاب في جميع محافظات مصر من خلال هذا الرابط.

خطوات الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2024 في جميع المحافظات

1. زيارة بوابة التعليم الفني.

2. النقر على القائمة واختيار أحد التخصصات زراعي أو فندقي أو صناعي أو تجاري.

3.إدخال رقم الجلوس

4. اضغط على كلمة إستعلام النتيجة وستظهر في الحال.