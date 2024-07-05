أول تعليق من أحمد إبراهيم بعد أنباء ارتباطه بشيرين عبد الوهاب.. ماذا قال؟

انتشرت خلال الفترة الماضية بعض الأخبار عن ارتباط الفنانة شيرين بالموزع أحمد إبراهيم، ما دفع الأخير للرد.

أحمد إبراهيم يرد على أنباء ارتباطه بشيرين عبد الوهاب

ورد أحمد إبراهيم، على الأنباء المنتشرة، في تصريحات تليفزيونية، قائلًا: «مش عارف الحقيقة مين طلع الكلام ده، أنا بقول لشيرين كل سنة وأنتي طيبة، عشان مشوفتهاش من سنة تقريبًا، وهي صديقة وأخت غالية».

وأضاف: «شيرين عبد الوهاب صديقة وأخت غالية، المفروض الكلام ده يتقال في شهر أبريل عشان تبقي كذبة أبريل، أنا زيي زي الناس فؤجت بالكلام ده، لما عرفت الكلام ده فضلت أضحك عليه، معرفش ليه بعد 22 سنة من صداقتي بشيرين الكلام ده اتقال دلوقتي».

شيرين عبدالوهاب تبرئ حسام حبيب

وكانت شيرين عبد الوهاب، خرجت لتوضح حقائق كثيرة، بعد أن حدث لغط كثير، خلال الأيام القليلة الماضية، في تصريحات تليفزيونية، قائلة: «أنا فوجئت بكل اللي حصل على السوشيال ميديا من حسام حبيب وأخويا، وحبيت أؤكد أن كلام حسام صحيح جدا، وتصريح اللي نزل دا أخويا باعني ومضى لمحمد الشاعر بتوكيل قديم أنه يحصل على السوشيال ميديا بتاريخ قديم، وكلام حسام مظبوط».