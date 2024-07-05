اقرأ في ملحق «الوطن سبورت»: مصر والأولمبياد.. تاريخ عريق ومستقبل مشرق
كتب:
محمد عزالدين
09:28 م | الجمعة 05 يوليو 2024
ملحق الوطن سبورت
أصدرت جريدة «الوطن» العدد الثاني من «الوطن سبورت»، وهو ملحق يضم عبر صفحاته آراء النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الرياضة بجانب الإنجازات الرياضية وأخبار الأبطال.
الصفحة الأولى
- مصر والأولمبياد.. تاريخ عريق ومستقبل مشرق
الصفحة الثانية
- د. أشرف صبحي يكتب: مسئولية كبيرة
- دعم كبير وغير محدود من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للأبطال والأندية والمنتخبات.. ونخطط لـ 10 ميداليات
الصفحة الثالثة
- ياسر إدريس يكتب: ثقة بلا حدود
- الأمل كبير في حصد ما بين 7 و11 ميدالية والرهان على القدم واليد والسلاح والأثقال والمصارعة والخماسي الحديث والتايكوندو
الصفحة الرابعة
- أبطال من ذهب
- قاهر الغرب.. السيد نصير.. أول مصري وعربي يحقق الذهب واحتفاء خاص من أمير الشعراء
- حركة فنية محفوظة.. إبراهيم مصطفى أو مصارع عربي يحقق الذهب الأولمبي
الصفحة الخامسة
- الأخف وزنا.. أنور مصباح نصيحة غاليى منحته القمة في أولمبياد 1936
- في قائمة العظماء.. خضر التوني مجد خاص في تاريخ رفع الأثقال بحضور «هتلر»
الصفحة السادسة
- ضد الزمن..محمود فياض بطل آخر ذهبية الأثقال أنهت الإصابة مشواره مبكرا
- سطع في برلين.. «شمس» رفع الأثقال.. بطل حرمته الحرب العالمية من تحقيق المزيد من الذهب
الصفحة السابعة
- قصة أسطورة.. كرم جابر المصارع البطل الذي أعاد عزف السلام الوطني بعد غياب 56 عاما
- ختامها مسك.. قصة فريال أشرف أول بطلة مصرية يعزف على يدها النشيد الوطني على منصة تتويج السيدات
الصفحتان الثامنة والتاسعة
- أبطال حلم باريس
الصفحة العاشرة
- هشام مصباح يكتب: أتوقعها 10
- الدولة قامت بواجبها.. «المتحدة» دعمت والميداليات أقرب للأثقال والسلام واليد والقدم والخماسي الحديث
- نجوى مصطفى تكتب: كاشفة ونادرة
- أولمبياد باريس حيث لا يوجد جدول مضغوط من المباريات ولا ملاعب سيئة.. هناك تسقط جميع الحجج بعد كل إخفاق
الصفحة الحادية عشر
- محمد علي رشوان يكتب: أساس النجاح
- على اللاعبين أن يدركوا أهمية المشاركة والسير على البرنامج التدريبي وتقليل الفسح والتنزه
- علي سمير يكتب: ادعموهم للنهاية
- ثقة كبيرة في الفراعنة الصغار.. وليس من العقل أن نرمي بالأزمة في ملعب الأندية مثل الأهلي وبيراميدز
الصفحة الثانية عشر
- عثمان إبراهيم يكتب: التاسعة يا أبطال
- ننتظر من البعثة المزيد من الميداليات ورفع علم مصر كدولة رائدة تشارك بأكبر بعثة في تاريخ العرب وأفريقيا
الصفحة الثالثة عشر
- عادل عزام يكتب: «الذهب» أخلاق
- درس للعالم في «الإنسانية الرياضية» قدوة كبرى أمام أبطالنا بعيدا عن الشهرة المزيفة.. ورسالة لوزيري الرياضة والسياحة
الصفحة الرابعة عشر
- إيهاب الخطيب يكتب: أعظم ميدالية عالمية في الأولمبياد «مصرية»