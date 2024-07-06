6 أعمال احرص على فعلها قبل صلاة الفجر.. تغفر ذنوبك وتوسع رزقك

قدم الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، مجموعة من النصائح والأعمال المستحبة التي يمكن للمسلم القيام بها قبل أداء صلاة الفجر، للحصول على أكبر قدر من الثواب من خلال الاقتداء بسنة النبي الكريم

أهم الأعمال المستحبة قبل صلاة الفجر

ذكر الله والاستغفار

يشدد الشيخ عبد الحميد الأطرش في حديثه لـ«الوطن»، على ضرورة بدء المسلم يومه بذكر الله والاستغفار، فهذا العمل ليس فقط يزيد من حسناته، ولكنه يطهر النفس ويجعل القلب خاشعًا ومستعدًا للصلاة، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده، مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه» (رواه مسلم).

الوضوء:

الوضوء يعتبر خطوة أساسية للصلاة، ويُفضل القيام به قبل وقت الصلاة بفترة كافية، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» (رواه مسلم).

قراءة القرآن:

أوضح الأطرش أن تلاوة القرآن قبل صلاة الفجر تمنح القلب السكينة وتزيد من التركيز والخشوع في الصلاة، مستشهدا بقول النبي:« اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» (رواه مسلم).

الدعاء:

الدعاء من أعظم العبادات التي يمكن للمسلم القيام بها قبل صلاة الفجر، فهذه الأوقات هي من أفضل أوقات الاستجابة، حيث نصح الشيخ عبد الحميد الأطرش بالإكثار من الدعاء وطلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل، مٌستشهدا بقول النبي «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له» (رواه البخاري).

التسبيح والتحميد:

قبل الصلاة، يمكن للمسلم أن يخصص وقتًا للتسبيح والتحميد، فهذه الأذكار تزيد من حسناته وتجعله أكثر قربًا من الله، ويذكر الشيخ الأطرش بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» (رواه البخاري ومسلم).

النية الصادقة:

فالنية الصادقة في أداء الصلاة هي أساس قبولها، ويجب على المسلم أن يخلص النية لله ويستعد للقاء الله في الصلاة بصدق وخشوع، مستشهدا بقول النبي «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (رواه البخاري ومسلم)