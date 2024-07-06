أول ظهور علني لرئيس وزراء سلوفاكيا منذ محاولة اغتياله.. ماذا قال؟

ظهر رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو لأول مرة منذ محاولة اغتياله في شهر مايو الماضي، حيث دعم في خطابه زيارة الزعيم المجري فيكتور أوربان لموسكو، بحسب وكالة «رويترز».

وظهر «فيكو» الذي يتعافى بعد إطلاق النار عليه 4 مرات من مسافة قريبة في منتصف شهر مايو في محاولة لاغتياله، في حفل مسائي بمناسبة عيد القديسين «سيريل» و«ميثوديوس»، وهو يوم عطلة عامة في سلوفاكيا، وتحدث وهو يقف على منصة عند أطلال قلعة يعود تاريخها إلى أكثر من 11 قرنًا.

محاولة اغتيال روبرت فيكو

وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لإطلاق النار أثناء استقباله الحشود أمام مركز ثقافي في بلدة هاندلوفا، التي تبعد 180 كيلومترًا، شمال شرق العاصمة براتيسلافا، وذلك بعد اجتماع للحكومة السلوفاكية.

«فيكو» يدعو لإجراء محادثات سلام مع روسيا

وكرر «فيكو» في أول خطاب مباشر له منذ الهجوم، دعوته لإجراء محادثات سلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وقال إنه كان سينضم إلى أوربان في زيارته لموسكو إذا سمحت حالته الصحية بذلك.

وواجه «أوربان» انتقادات حادة من بعض زعماء الاتحاد الأوروبي بسبب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل الصراع بين موسكو وأوروبا وحلف الناتو.

«فيكو» يصف مهاجمه بأنه ناشط معارض

وفي رسالة عبر الفيديو نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي في بداية يونيو الماضي، وصف «فيكو» مهاجمه بأنه ناشط معارض، لكنه قال إنه لا يشعر بأي كراهية تجاهه ولن يطالب بتعويضات.