«زراعة القاهرة» تطلق المهرجان الأول لمشروعات تخرج الطلاب الأربعاء المقبل

تنظم كلية الزراعة جامعة القاهرة المهرجان الأول لمشروعات التخرج لطلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية في الكلية بأقسامه،« الكيمياء الحيوية، الوراثة، الميكروبيولجيا الزراعية».

فعاليات المهرجان

وتبدأ فعاليات المهرجان الساعة 11 صباح الأربعاء المقبل بالكلية، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، وحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سامح عبدالفتاح عميد الكلية، ومؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات.

مشروعات التخرج

وقال الدكتور عوض عباس أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بالكلية ومنسق المهرجان، أن فعاليات المهرجان تتضمن عرض مشروعات التخرج، ثم تكريم مؤسسة مؤمنة كامل للطلاب دفعة 2024 الفائزة مشروعاتهم في برنامجي التكنولوجيا الحيوية باللغتين الإنجليزية والعربية وعددها 6 مشروعات، بجانب تكريم المشرفين عليها ولجان التحكيم.

كما تتضمن الفعاليات، تكريم رواد الأقسام الثلاثة لبرنامج التكنولوجيا الحيوية من الأساتذة، وتكريم خريجي برنامج التكنولوجيا الحيوية دفعة 2022/2023 الحاصلين علي دورة التحاليل الطبية، بالتعاون مع مؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات، وعددهم 155 طالبا وطالبة، وهي الدورة المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في معامل التحاليل الطبية بمصر، وكذلك تقديم 3 نماذج ناجحة في الحياة العملية من خريجي البرنامج.

ومن أبرز مشروعات التخرج الفائزة، إنتاج نوعين من المشروبات الصحية الغنية بمضادات الأكسدة التي تفيد صحة الإنسان، حيث يتكون المشروب الأول من خليط مجموعة من الأعشاب الطبية والتي تم اختيارها بناء على مجموعة من المعايير، وأهمها هو ثبات الأنشطة البيولوجية لهذه الأعشاب من خلال الدراسات السابقة، وتأثيرها الآمن على الصحة العامة ومحتواها من المركبات الكيميائية الفعالة، خاصة التي لها تأثير مضاد للأكسدة، والمشروب الثاني هو خليط لقشور مجموعة من ثمار «عائلة الموالح» التي تتميز باحتوائها على مجموعة كبيرة من المركبات الفينولية، وأيضا الزيوت العطرية «التربينات».