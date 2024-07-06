محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة عمر الفاروق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، بمدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق الزقازيق، والتي تضم 13 لجنة امتحانيه تستوعب 261 طالبًا، لمتابعة انتظام سير امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح

واطمأن محافظ الشرقية من الطلاب على مستوى الامتحان، وما إذا كانت لديهم أية شكاوى، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز اللجان بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها.

الالتزام بالتعليمات والضوابط

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات.

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 بلغ 52130 طالبًا، بينهم 33014 طالبًا بشعبة علمي علوم و7385 طالبًا بشعبة علمي رياضة و11731 طالبًا بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.