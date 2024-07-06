ارتياح بين طلاب الثانوي بالقليوبية لسهولة امتحاني الكيمياء والجغرافيا (فيديو)

عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية عن فرحتهم لسهولة امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية العلوم والرياضيات، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث أكد الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، إلا أنه تضمن بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق عن باقي زملائه من الطلاب، والتي لا تتخطي نسبتها حوالي 15%.

الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

وقالت الطالبة رحمة علاء من بنها، إن امتحان الكيمياء أنه في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق عن باقي زملائه من الطلاب، والتي لا تتخطي نسبتها حوالي 15%، والأمر نفسه أكده عدد من الطلاب بشأن امتحان الجغرافيا.

محافظ القليوبية الجديد في لجان بنها وكفرشكر

وتفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الجديد صباح اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة بمدارس الشيماء الثانوية بنات ومدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها ومدرسة كفر شكر الرسمية لغات ومدرسة مصطفى عطايا بمدينة كفر شكر يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأدى الطلاب اليوم الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للشعبة الادبية، ومؤكداً على ضرورة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الإمتحانات في جو من الهدوء والإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وإنتظام إمتحانات الثانوية العامة.

ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم للتعامل بشكل فوري مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء أداء الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بالتواصل المباشر معه حال ظهور أي معوقات، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة لرؤساء وأعضاء اللجان سواء داخل المدارس أو الاستراحات الخاصة بهم