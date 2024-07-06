«تموين الشرقية»: توريد 614 ألفا و421 طن قمح إلى الشون والصوامع

أعلنت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده حتى اليوم من القمح، بلغ 614421 طنا و759 كيلو إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية توريد القمح، وكذلك التأكد من الجودة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولات المحصول.