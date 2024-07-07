دعاء أول يوم في السنة الهجرية الجديدة 1445.. رب اجعله عام المغفرة

دعاء أول يوم في السنة الهجرية الجديدة 1445 من صيغ الأدعية التي ترددها ألسنة الكثير من الناس، تيمناً ببداية العام الجديد، إذ يحرص قطاع كبير منهم على التقرب من الله بالدعاء، ويطلب أمنياته وآماله المختلفة من الله سبحانه وتعالى، سائلين الله ألا ينتهي العام حتى يحققها لهم.

دعاء أول يوم في السنة الهجرية الجديدة 1445

وحول دعاء أول يوم في السنة الهجرية الجديدة 1445، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنه لم يرد عن النبي صيغة محددة للدعاء، ولكن يمكن للفرد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ليكون بداية العام خير وبركة على الجميع.

- ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير.

- اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى يارب العالمين.

- اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا.

- اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

- اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عام أجمل مما مضى واجعله بداية لأجمل الأقدار.

- في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

- في أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

- اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

- اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.