كيف تستعيد أموالك لو ماكينة ATM عطلت أثناء السحب؟

يتعرض البعض من عملاء البنوك المختلفة لعطل مفاجئ قد يحدث في ماكينات ATM، أثناء عمليات سحب الأموال، وفي بعض الأحيان تُسجل عملية سحب الأموال من الحساب، ولا يخرج المبلغ المحدد من الماكينة، وبالتالي لا يعلم البعض كيف يتصرف في هذه الحالة لاستعادة أموالهم مرة أخرى في أسرع وقت.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، الطريقة الصحيحة والخطوات التي يجب على صاحب الحساب البنكي اتخاذها حال تعطل الماكينة لأي سبب وعدم خروج الأموال، وفقاً لما أوضحته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

خطوات يجب اتخاذها على الفور لاستعادة الأموال حال تعطل الـ ATM

- أولاً: يجب في البداية الانتظار أمام الماكينة لحين خروج الكارت البنكي والتأكد من عدم خروج الأموال، حتى لا تخرج الأموال عقب ترك الماكينة.

- ثانياً: في حال خروج إيصال من الماكينة، يُفضل الاحتفاظ به لتقديمه عند الطلب كإثبات.

- ثالثاً: الاتصال على الفور بخدمة عملاء البنك التابع له الحساب البنكي، والإبلاغ عن تفاصيل الواقعة ومكانها وميعاها، حتى إذا كانت ماكينة الـ ATM غير تابعة للكارت أو الحساب البنك الخاص بالعميل.

- رابعاً: يجب على العميل الإجابة عن مختلف الأسئلة التي يطرحها خدمة العملاء البنك، للتأكد من أنه صاحب الحساب الحقيقي

- خامساً: وفي هذه الحالة يتفقد موظف خدمة العملاء المبلغ المالي لاكتشاف الخطأ وعدم صرف المبلغ، أم أن المبلغ مازال داخل الحساب البنكي ولم يتم سحبه.

- سادساً: حال التأكد من حدوث الخطأ يتم استعادة المبلغ مرة أخرى على الحساب خلال فترة زمنية يحددها البنك صاحب البطاقة.

حال عدم حل المشكلة من خلال البنك

أما إذا لم يتم الحل المشكلة واستعادة الأموال مرة أخرى، يجب على الفور التواصل مع البنك المركزي المصري، وهو المنوط بحل هذه المشاكل من خلال خدمة العملاء، من خلال الاتصال على الخط الساخن 16777، أو الطريقة الثانية وهي التوجه إلى البنك المركزي لتقديم شكوى.