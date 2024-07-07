الرجيم الكيميائي لأسرع خسارة وزن.. هتخس 1000 سعر حراري في اليوم

بين فترة وأخرى يلجأ أطباء التغذية حول العالم للترويج لأنظمة غذائية مختلفة تهدف لخسارة أكبر كمية من الوزن، وحرق أعلى سعرات حرارية، في أقل أيام، فقديمًا ذاع صيت أنظمة «الكيتو دايت» ثم رجيم «الماء» ورجيم الـ «14 حبة» وغيرها الكثير التي تثبت قد نجاحها تارة وفشلها ومشاكلها تارة أخرى.

الرجيم الكيميائي أشهر أنواع الأنظمة الغذائية

الرجيم الكيميائي هو رجيم فعال في إنقاص الوزن في مدة قصيرة، إذ يعتمد على ثلاث وجبات رئيسية فقط في اليوم هي البروتين، والخضار، والفواكه، والقليل من الكربوهيدرات.

ما هو الرجيم الكيميائي؟

ويعتمد مبدأ الرجيم الكيميائي، على نسب عالية من البروتين يكون التركيز خلاله على عدة أنواع من الأطعمة التي تساعد المعدة على زيادة الإحساس بالشبع ، وتقليل كمية السعرات الحرارية، ما يساعد في فقدان الوزن.

أطعمة أساسية أثناء الرجيم الكيميائي

هناك بعض الأطعمة التي يعتمد عليها خلال الرجيم الكيميائي

سلطة الخضروات.

البيض المسلوق.

اللحوم والدواجن المشوية.

الأسماك المشوية.

الفواكه الحمضية.

طبيب يكشف مزايا وعيوب الرجيم الكيميائي

وكشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ «الوطن» عن مزايا وعيوب الرجيم الكيميائي، مؤكدًا أنه يحتوي على أقل قدر من السعرات الحرارية لخسارة الوزن خلال فترة قصيرة جدًا، إذ يصل معدل السعرات الحرارية اليومية في النظام الكيميائي من 850 لـ1000 سعر حراري.

وحذر الطبيب مما يحدث في المستقبل، إذ تقل معدلات الحرق بشكل كبير: «لأنك بتحرق الكتلة العضلية اللي عندك وبتخس عضلات، ووقتها بتزيد دهون بس، مع فقدان الجسم الفيتامينات والأملاح المعدنية والعناصر اللي بيحتاجها يوميًا نتيجه تناول نوع معين من الطعام علي مدار اليوم».

وتابع الدكتور محمد العربي: «بالتالي يقل إنتاج الطاقة ويظهر الإجهاد والتعب ومعدل الحرق قل وكتلتك العضلية قلت وهيصعب تقليل الوزن».