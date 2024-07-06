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وزير الإسكان: إجمالي الاستثمارات بمدينة برج العرب الجديدة تخطت 6.6 مليار جنيه

كتب:

أيمن حمزة
04:16 م | السبت 06 يوليو 2024
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم، بمقر جهاز مدينة برج العرب الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة.

الشربيني يوجه بتعظيم الموارد المالية للهيئة وأجهزة المدن الجديدة

ووجه وزير الإسكان، بالعمل على تعظيم الموارد المالية للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، من خلال إتاحة وتوفير الفرص الاستثمارية بأنواعها المختلفة للمستثمرين والمواطنين، وكذا التأكيد على تعظيم إيرادات المشروعات مقارنة بالتكاليف، وذلك من خلال الدراسات الاقتصادية والاستثمارية، ودراسة البدائل المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها بالمشروعات.

إجمالي الاستثمارات بالمدينة حتى نهاية يونيو الماضي تخطت 6.6 مليار جنيه

كما وجه الوزير، بضرورة العمل على تحقيق الاتزان المالي لكل مدينة من المدن الجديدة بين الإيرادات والمصروفات، والعمل على إيجاد موارد مالية ذاتية ومستدامة يتم الصرف منها على أعمال الصيانة والتشغيل، بما يضمن تنفيذ أعمال الصيانة بالمستوى اللائق بالمدينة، والحفاظ على حالتها العمرانية، وضمان استدامة أعمال التنمية، وعدم التهاون في تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمدينة حتى نهاية يونيو الماضي تخطت 6.6 مليار جنيه، منها ما يزيد على 4.4 مليار جنيه في قطاع المرافق، وما يزيد على مليار جنيه في قطاع الطرق، و815 مليون جنيه في قطاع الإسكان لتنفيذ 13.593 وحدة سكنية، و241 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 113 مشروعا خدميا، وتبلغ الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالي 2025/2024، نحو نصف مليار جنيه.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها.

وأوضح أن المدينة تتميز بموقعها القريب من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، كما تتميز بقربها من القري السياحية، ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور مطار برج العرب الدولي، واستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، مسافة 28 كم، كما تتميز بقربها من ميناء الدخيلة بمسافة 50 كم، وتُعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية، وشرح رئيس الجهاز موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة بوجه عام.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.