صور لن يخرج عنها الامتحان.. المراجعة النهائية في الجولوجيا للثانوية العامة

أيام قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية، عن أداء امتحان مادة الجولوجيا، التي تعد واحدة من أصعب المواد خاصة إن بها جزءًا من الحفظ، خاصة أنواع الصخور، وطبقات الأرض، وآخر يعتمد على فهم القوانين، وتطبيقها، ما يجعلها من المناهج التي تحتاج لدراسة وتطبيق وحل كبير.

المراجعة النهائية للباب الأول والثاني للجولوجيا

وقدم مدرس الجولوجيا جو ماجد إمام، لـ«الوطن» المراجعة النهائية للباب الأول والثاني للجولوجيا، مصحوب بعدة تطبيقات وأسئلة لم تخرج عنها الامتحان.

وإليكم طلاب وطالبات الثانوية العامة، الشعبة العلمية، المراجعة النهائية للباب الأول والثاني للجولوجيا بالصور.

امتحان الجولوجيا

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمي فرع العلوم، امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024، يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو، ويستمر الطلاب في أداء امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024 لمدة ثلاث ساعات.