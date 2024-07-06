حسناء سيف الدين تعود للغناء بـ«نبذة سريعة»

تسجل الفنانة حسناء سيف الدين، أغنية جديدة بعنوان «نبذة سريعة»، خلال الفترة الحالية؛ استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

وكشفت حسناء سيف الدين في تصريحات صحفية عن كواليس تحضيرات أغنيتها الجديدة، التي قالت عنها: «ستكون مفاجأة للجمهور لأنني أعمل عليها منذ فترة، وأنا مقلة في الغناء بسبب التمثيل لكني أريد عندما أتواجد في عالم الغناء أن أظهر بشكل مختلف».

أغنية نبذة سريعة من كلمات محمود البحيري، وألحان أحمد وجيه، وتوزيع ومكس وماستر: أحمد وجيه، وإشراف غنائي أمل إبراهيم، والتسجيل باستوديو AW.

كما انتهت حسناء سيف الدين مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل الشبكة في دبي، سيناريو وإخراج الأردني سامر خضر، وإنتاج إبراهيم القشعمي، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين من مختلف الدول العربية منهم: من مصر حسناء سيف الدين، من سوريا: خالد القيش يزن السيد وبشار إسماعيل، وفراس إبراهيم، وأندريه سكاف، وسوسن ميخائيل، ومن لبنان نور صعب، داليدا خليل وآلان الزغبي، ومن الأردن عبد الرحمن خضر، وكاترين علي وجميل براهنة، أنور خليل.