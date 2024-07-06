«بلاش تشحنه 100%».. طرق للحفاظ على بطارية اللاب توب

مشكلة تواجه الكثير من مستخدمي «اللاب توب»، وهي نفاد شحن البطارية بسرعة، ويرجع ذلك بسبب أخطاء شائعة يقع فيها الكثير من الأشخاص، عند شحن اللاب توب، هناك عدة خطوات يجب اتباعها، للحصول على شحن أطول للبطارية.

التوقف عن الشتغيل

يلاحظ الكثير من مستخدمي «اللاب توب»، سخونة البطارية بعد مدة من الاستخدام، حسبما ذكر موقع «digitalt trend»، يرجع ذلك بسبب تسارع التفاعلات الكهروكيميائية داخل البطارية، مما يقلل من كفاءتها مستقبلًا، لذا ينصح بغلق الجهاز، عند حدوث هذا الأمر لضمان عدم تلف البطارية.

توفير الطاقة

التحكم في نسبىة الإضاءة، بعض المميزات في اللاب توب مثل الواي فاي والبلوتوث، تعمل دون الحاجة لها، مما يزيد من مجهود البطارية، وبالتالي تخفض نسبة الشحن، مع غلق التطبيقات والمميزات الأخرى عند عدم الحاجة إليهم يوفر من طاقة البطارية، ويمنحها عمرًا أطول، وفق موقع «digitalt trend».

الإستخدام مع الشحن

عادة خاطئة كبرى، يقع فيها الكثير عن دون قصد، وهي استخدام «اللاب توب» أثناء الشحن، تكرار هذا الأمر يؤدي إلى ضعف وتلف البطارية.

غلق البرامج والتطبقيات

يعتقد البعض أن فتح أكثر من تطبيق في وقت واحد، لا يشكل أي ضرر على البطارية، وفي حقيقة الأمر يؤدي هذا الفعل إلى نفاد كمية الشحن بسرعة، وأيضًا كثرة شحن البطارية على فترات قصيرة، يؤدي في النهاية لتلفها.

خطأ الـ 100%

شحن البطارية بنسبة 100%، من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من الأشخاص، لأن هذا الأمر يؤدي إلى ضعف البطارية وتلفها، فالنسبة الأكثر أمانًا ما بين 40% والـ 80 %، لضمان الحفاظ على البطارية لفترة أطول.