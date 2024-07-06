بعد تشبيه نفسه بـ«امرأة سوداء».. بايدن يظن أنه يعيش في عام 2020

أصبحت زلات لسان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتكرر، إذ أدلى بتصريح خلال إلقائه خطابًا أمام حشود من أنصاره يقول إنه سيهزم ترامب في انتخابات عام 2020، ظنًا منه أنه يعيش في ذلك العام، وهو ما أثار المزيد من الشكوك حول أهليته للبقاء في الحكم، وفقًا لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

بايدن يفاقم كارثة المناظرة بزلات لسانه

وزادت زلات «بايدن» من تصاعد الجدل بعد أداء كارثي في مناظرته مع ترامب، إذ بدا غير قادر على تجميع أفكاره وتلعثم في عدة مرات خلال المناظرة الأسبوع الماضي، ما دفع بعض أعضاء حزبه إلى المطالبة بسحب ترشيحه.

الديمقراطيون وصفوا الحالة الصحية والعقلية للرئيس الأمريكي بأنها سيئة وغير مناسبة لمنصب الرئاسة، في حين أكد «بايدن» مواصلته لمحاولة إصلاح صورته والتقدم نحو فوز جديد في الانتخابات، وفقًا لوكالة «أسوشيتيد برس».

بايدن في زلة جديدة.

وفي خطوة أخرى لتصحيح التصريحات، قال «بايدن» في تجمع انتخابي: «سأهزم دونالد ترامب.. سأهزمه مرة أخرى في عام 2024»، بعدما قال بالخطأ «في عام 2020».

وسبق هذا التصريح بتصريحات أخرى أمام حشد من أنصاره، إذ وصف نفسه عن طريق الخطأ بأنه «فخور بكونه أول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود»، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».