«اللي له حق عندي يسامحني».. تعليق نشوى مصطفى بعد نجاتها من حادث خطير بسيارتها

حادث خطير تعرضت له الفنانة نشوى مصطفى بسيارتها، قبل ساعات قليلة، ونجت منه بأعجوبة، ما جعلها تطلب السماح مِمَن لهم حقوق عليها ولا تعلم عنها شيئًا، لا سيما بعدما انتابتها مشاعر خاصة وعميقة عن أهمية الاستعداد لمفارقة الحياة في أي وقت وأن الدنيا بما عليها لا تساوي شيئًا.

نشوى مصطفى تنجو من حادث خطير

وكشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرضها لحادث خطير بسيارتها من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «قدر الله وما شاء فعل.. ربنا نجانى برحمته ولطفه من حادثة موت، كل اللي يشوف العربية يستغرب إني بلطف الله عايشة.. الدنيا متسواش.. استغفر الله العظيم لى ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين».

وأضافت نشوى مصطفى تطلب السماح من متابعيها وجمهورها وكل معارفها مِمَن لهم حقوق عليها، قائلة: «اللي له حق عندى لا أعلمه يسامحنى لوجه الله تعالى».

أشعات أجرتها نشوى مصطفى

وأرفقت «نشوى» منشورها بصور لأشعات أجرتها بعد تعرضها لهذا الحادث الخطير بسيارتها، واتضح من هذه الصور أنها أجرت موجات صوتية على منطقتي البطن والحوض، وأشعة عادية على الصدر (أمامي وخلفي) وأشعة عادية على الحوض.