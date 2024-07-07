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«القاهرة الإخبارية»: دعوات لإضراب شامل وعام في إسرائيل اليوم

كتب:

محمد عزالدين
01:06 ص | الأحد 07 يوليو 2024
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن هناك دعوات لإضراب شامل وعام في إسرائيل اليوم الأحد.

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