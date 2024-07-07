«القاهرة الإخبارية»: دعوات لإضراب شامل وعام في إسرائيل اليوم كتب: محمد عزالدين 01:06 ص | الأحد 07 يوليو 2024 محال مغلقة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن هناك دعوات لإضراب شامل وعام في إسرائيل اليوم الأحد. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عمرو موسى: مصر تتبنى القضية الفلسطينية منذ بدايتها.. وأمريكا تستطيع ردع إسرائيل الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: إسرائيل لا تستطيع العمل بمفردها عمرو موسى: حماة إسرائيل يحاولون فرض حل إسرائيلي على النزاع في الشرق الأوسط «إكسترا نيوز»: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة لليوم الثاني تواليا «القاهرة الإخبارية»: اندلاع حرائق جنوب «بيت هيلل» شمالي إسرائيل إسرائيل ترفض التعهد بتحديد سقف زمني لإتمام المرحلة الثانية من هدنة غزة إسرائيل إضراب بقلم محمد عزالدين