جولات مفاجئة لمحافظ القليوبية لمواجهة الإشغالات وتحقيق رضا المواطن (صور)

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جوله استمرّت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، في مدن بنها وطوخ لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، في الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

استياء من مستوى النظافة والإشغالات

وأعرب المحافظ جلال جولته، عن استيائه من مستوى النظافة والإشغالات ومنها افتراش الكافيهات بالشارع العام، وافتراش البائعين والأسواق العشوائية في شوارع مدينة طوخ.

ووجّه المحافظ بإزالة الإشغالات والقمامة أولا بأول، وعدم تركها لتتحول إلى تراكمات كبيرة في الشوارع يتأذى منها المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدا خلال جولته في شوارع مدينة طوخ أنّه سيتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب ولن يسمح بأي تقصير أو مخالفات وسيتم محاسبة المتقاعسين، متابعا: «جئنا جميعا لخدمة المواطن والعمل على راحته، سنجري جولات مفاجئة بشكل دوري لتحقيق الانضباط في الشوارع».

التصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات

كما وجّه محافظ القليوبية بالتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات، وردع المخالفين، واتخاذ أقصى درجات الحزم، وتطبيق القوانين ضد المخالفات، خاصة ظاهرة الإشغالات.

وشدد محافظ القليوبية بمتابعة قرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتكثيف الحملات المفاجئة على الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم

وفي مدينة بنها، جرى شن حملة مكبرة في شارع كلية تجارة ومنطقه الميدان بالفلل، إضافة إلى منطقه كوبري الفحص بمدينة بنها حيث جرى تحرير 25 محضر إشغال طريق، موجّها بالمرور اليومي من رئيس المدينة للحد من ظاهرة الإشغالات.

وناشد محافظ القليوبية الجديد، أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا على أنّ من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسة للمساءلة القانونية.