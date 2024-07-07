عاجل.. نتنياهو في مأزق.. إضراب شامل ينتظر إسرائيل خلال ساعات

دعت جماعات مناهضة لحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لاضطراب عام في البلاد، من أجل المطالبة بإجراء انتخابات جديدة، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، والتي قالت إن مظاهرات الأحد تشكل جزءًا من أسبوع المقاومة، الذي بدأته مجموعات الاحتجاج الأسبوعية مساء السبت.

تفاصيل الاحتجاجات في إسرائيل

وقال المتظاهرون إنهم سيغلقون الطرق الرئيسية يوم الأحد، بما في ذلك الطرق 2 و4 و6، وسينظمون مسيرات في جميع أنحاء البلاد، وتنتهي بمظاهرة حاشدة خارج مقر كيريا العسكري في تل أبيب، كما تتبع مظاهرة كريات مسيرة خارج مكاتب الهستدروت "نقابة العمال الرئيسية في إسرائيل" لدعوة أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل إلى الإضراب تضامناً مع مطالبة مجموعات الاحتجاج باستقالة الحكومة.

ومن المقرر أيضا تنظيم مظاهرة صباح الأحد خارج منزل رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد في كريات أونو ، والذي أشار في وقت سابق إلى دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما قالت بعض الشركات في إسرائيل، وخاصة من قطاعي التكنولوجيا والتمويل، إنها ستسمح لعمالها بأخذ إجازة للانضمام إلى الاحتجاجات، التي أعلنت عنها جماعات مناهضة للحكومة في أواخر يونيو.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، جرت المظاهرة المركزية المناهضة للحكومة في تل أبيب بالتزامن مع تجمع منتدى المحتجزين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وفي خضم الحرب، ضاعفت جماعات الاحتجاج معارضتها للتشريع الذي يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، والذي يصفه المنتقدون بأنه استيلاء على السلطة من قبل شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتدينين المتطرفين في الائتلاف.