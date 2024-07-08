«الإفتاء» تحدد أفضل 9 ليالٍ يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات

يُستحب إحياء بعض الليالي بالعبادات المختلفة، حيث يتضاعف فيها الأجر ويكون العبد قريبا من ربه عز وجل، وخصّ الله بعض الليالي والأيام بفضل وبركة، تشجيعًا للناس على الطاعة ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم.

الليالي التي يستحب إحياؤها

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنّ هناك بعض الليالي التي يُستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، ونص العلماء على هذه الليالي كما يلي.

- ليلة القدر.

- ليلة عيد الفطر.

- ليلة عيد الأضحى.

- ليالي العشر من ذي الحجة.

- ليالي العشر الأواخر من رمضان.

- ليلة النصف من شعبان.

- ليلة عرفة.

- ليلة الجمعة.

- أول ليلة من رجب.

ووفق الدار، أكد كثير من العلماء أنّ هناك بعض الليالي على مدار العام يُندب للمسلم قيامها؛ لما لها من فضل عند الله تعالى؛ حيث قال العلامة ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق» (2/ 56-57): [ومن المندوبات: إحياء ليالي العشر من رمضان، وليلتي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان، كما وردت به الأحاديث، وذكرها في «الترغيب والترهيب» مفصلة.. وظاهره الاستيعاب، ويجوز أن يراد غالبه.