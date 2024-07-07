تفاصيل تنظيم البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة بمشاركة 12 دولة

كشف مجدي عبدالبديع، عضو مجلس الاتحاد المصري لألعاب القوى، تفاصيل تنظيم مصر البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة بمشاركة 12 دولة، مشددًا على أنّ البطولة تمتلك كل معدلات النجاح.

بطولة للاعبين تحت 23 سنة

وقال «عبدالبديع»، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في هذه المرحلة، لا يتمتّع اللاعبون بخبرات كبيرة، لذلك فإنّهم عندما يتنافسون مع الكبار لا يحققون نتائج جيدة، وبالتالي، فإنّ الاتحاد العربي نظموا بطولة للاعبين تحت 23 سنة».

وتابع: «نستضيف النسخة الثانية من البطولة، بعد تنظيم البطولة الأولى في تونس، فالاتحاد العربي العربي يثق في مصر، لذلك، فقد نظمنا البطولة العربية تحت 20 سنة في شهر مايو وبطولة البحر المتوسط تحت 23 سنة بتعاون مثمر مع وزارة الشباب والرياضة».

تنظيم 3 أحداث دولية خلال 60 سنة

وأكد: «نظمنا 3 أحداث دولية خلال 60 سنة، وهذا يعتبر إنجاز للاتحاد واللاعبين، ونحافظ على لاعبينا من خلال بطولة ألعاب القوى تحت 23 سنة من الشباب والشابات حتى يكتسبوا الخبرة ويمكنهم تحقيق نتائج أفضل عند المنافسة مع اللاعبين الكبار».