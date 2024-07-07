مصر ضيف شرف معرض «شيان» السياحي بالصين 9 أغسطس

قال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، بصدد المشاركة في معرض Xi'an «شيان» المزمع انعقاده بمدينة شيان الصينية، خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس 2024.

تعزيز التعاون بين دول طريق الحرير

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، أن الهدف الرئيسي من مشاركة مصر في معرض «شيان» السياحي بالصين هو تعزيز التعاون بين دول طريق الحرير، لافتا إلى أنه تم دعوة مصر لتكون ضيف شرف المعرض حيث سيخصص لها مساحة لتنظيم عروض ثقافية وفنية لتسليط الضوء على تراثها العريق.

قيمة مشاركة الفندق بالمعرض

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن قيمة مشاركة الفندق الواحد بالجناح المصري بمعرض «شيان» السياحي تبلغ 2750 يورو تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع الغير نقدية.

وأوضح أيوب أنه في حال رغبة أي فندق في المشاركة بالمعرض فعليه سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الأحد المقبل الموافق 14 يوليو 2024، وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد راغبي الاشتراك في المعرض، علماً بأن المشاركة ستكون بأولوية السداد.