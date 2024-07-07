تغيير كسوة الكعبة المشرفة مع بدء العام الهجري الجديد.. تزن 1350 كيلوجراما

مع بدء العام الهجري الجديد، وكما جرت العادة السنوية، بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في تغيير كسوة الكعبة المشرفة عن طريق فك المذهبات وإنزال الكسوة القديمة واستبدالها بالجديدة في مشهد مهيب يستغرق ساعات وسط طواف المعتمرين.

تغيير كسوة الكعبة المشرفة

ومع تغيير كسوة الكعبة المشرفة التي استغرقت نحو 4 ساعات في مبث مباشر تابعه العالم الإسلامي، كشفت وكالة «واس» السعودية عن بعض المعلومات المتعلقة بالكسوة، إذ يبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة 53 قطعة مذهبة منها 16 قطعة للحزام، و7 قطع تحت الحزام، و4 صمديات، و17 قنديلاً، و5 قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و2 كينار، وحلية الميزاب.

وتتزين كسوة الكعبة المشرفة ببعض آيات القرآن الكريم المكتوبة بخط الثلث الجلي المركب، وتُنسج النقوش الخارجية للكسوة بطريقة «الجاكارد»، ويُكتب عليها لفظ «يا الله يا الله»، «لا إله إلا الله محمد رسول الله» و«سبحان الله وبحمده» و«سبحان الله العظيم» و«يا ديان يا منان» وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

ومن الداخل يكسو القماش الأخضر الكعبة، ويتزين أيضًا ببعض الآيا والأدعية المكتوبة بالخط الثلث وهي: «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين»، وعبارة «يا حنَّان يا منَّان ياذا الجلال والإكرام»، وأيضًا عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

فيديو وسط انسيابية عالية.. المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل #كسوة_الكعبة #الإخبارية pic.twitter.com/GZj6IjUcWw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2024

مراحل تغيير كسوة الكعبة المشرفة

وبدأت مراسم تغيير كسوة الكعبة منذ عصر يوم أمس بدءًا من إنزال ستارة الكعبة والصمديات والقناديل والحليات، أما بعد صلاة العشاء بدأ نقل الكسوة الجديدة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام، أما جميع مراحل تغيير الكسوة تمت جميعها بعد الساعة 12 صباحًا غرة شهر محرم 1446 بمشاركة مسؤولي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتبدأ عملية تغيير الكسوة أولًا بإنزال الكسوة السابقة تدريجيًا وإزالتها، في الوقت الذي تُرفع فيه الكسوة الجديدة إلى سطح الكعبة وتركيب حلقات للتثبيت على رخام الشاذروان يبلغ عددها 60 حلقة مذهبة عن طريق استعمال 8 رافعات وحواجز بلاستيكية بارتفاع 2.2 م، وعدد 2 شاحنة لنقل الكسوة، إذ يُجرى نقلها إلى المسجد الحرام حتى تصل إلى منطقة المطاف عن طريق مقطورة طولها 13 مترًا.

ويبلغ ارتفاع كسوة الكعبة المشرفة نحو 14 مترًا، فيما تزن 1350 كجم، وهي مصنوعة من أجود وأفحر أنواع الحرير الطبيعي الذي بلغ نحو 1000 كجم، ومُطرزة بخيوط من الذهب والفضة، بالإضافة إلى كمية أسلاك فضية بلغت 100 كجم، وأسلاك فضية مطلية بالذهب بلغت 120 كجم.

وحزام كسوة الكعبة يتضمن بعض آيات القرآن الكريم ويبلغ عرضه من جهة باب الملتزم 85 .11 مترًا، وبين الركنين 33. 10 أمتار، وجهة باب إبراهيم 20 . 12 متراً، وجهة حجر إسماعيل 10.10 أمتار، في حين يبلغ طول الحزام من كل جهة 94 سم، مما يبرز حجم العمل الكبير في تصنيع هذه الكسوة.