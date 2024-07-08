أسعار وأنظمة سداد أقساط شقق «vally tawers» بالتفصيل.. الحجز مستمر

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسعار والوحدات السكنية التي طرحتها ضمن مشروع أبراج حدائق أكتوبر «vally tawers» للحجز أمام المواطنين حتى نهاية أغسطس المقبل، محددة مبالغ جدية الحجز ودفعة التخصيص حتى استلام الوحدة وأقساط الربع سنوية على أنظمة سداد مختلفة تتنوع بين «3 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات» حسب رغبة العميل، إذ يُمكن اختيار مدة تقسيط باقي المبلغ المتبقي للشقق وتتراوح مساحتها من 96 إلى 101 متر مربع.

أسعار وأقساط شقق فالي تاورز بالتفصيل

وأوضحت كراسة الشروط الخاصة بالطرح جدول أسعار الشقق، ودفعة التخصيص وجدية الحجز قيمة الأقساط الربع سنوية على أنظمة السداد المتنوعة «3 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات» بالتفصيل، وجاءت كالتالي:

الشقة مساحة 96 مترا مربعا

- سعر الوحدة: 1.468.800 جنيه.

- جدية الحجز: 150.000 جنيه.

- استكمال الـ20%: 165.792.00 جنيه.

- قيمة الـ10 عند الاستلام: 146.880.00 جنيه.

- المبلغ المتبقي: 1.028.160.00 حنيه.

- القسط الربع سنوي على 3 سنوات: 127.797.08 جنيه.

- القسط الربع سنوي على 5 سنوات: 92.229.17 جنيه.

- القسط الربع سنوي على 7 سنوات: 76.985.77 جنيه

الشقة مساحة 97 مترا مربعا

- سعر الوحدة: 1.455.000 جنيه.

- جدية الحجز: 150.000 جنيه.

- استكمال الـ20% 162.825.00 جنيه.

- قيمة الـ10 عند الاستلام: 145.500.00 جنيه.

- المبلغ المتبقي: 1.018.500.00 حنيه.

- القسط الربع سنوي على 3 سنوات: 126.596.37 جنيه.

- القسط الربع سنوي على 5 سنوات: 91.362.63 جنيه.

- القسط الربع سنوي على 7 سنوات: 76.262.46 جنيه

الشقة مساحة 100 متر مربع

- سعر الوحدة: 1.560.000 جنيه.

- جدية الحجز: 150.000 جنيه.

- استكمال الـ20% 185.400.00 جنيه.

- قيمة الـ10 عند الاستلام: 156.500.00 جنيه.

- المبلغ المتبقي: 1.092.500.00 حنيه.

- القسط الربع سنوي على 3 سنوات: 135.732.19 جنيه.

- القسط الربع سنوي على 5 سنوات: 97.955.81 جنيه.

- القسط الربع سنوي على 7 سنوات: 81.765.94 جنيه.