المسقعة الباردة والبيض المدحرج بالفول من الفود بلوجرز «نهى وسيف» على «dmc»

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، فود بلوجرز «نهى، سيف»، واللذان حرصا على تقديم أطباقا متنوعة ووصفات طهي لذيذة؛ أبرزها المسقعة الكدابة والتي تقدم كطبق بارد، وطبق «العجة والشكشوكة»، وكذلك «البيض المدحرج».

مقادير المسقعة الكدابة:

ووفقاً للفود بلوجرز، فإنَّ مقادير طبق المسقعة الكدابة نفس مقادير طبق المسقعة المعتاد، من باذنجان وطماطم وفلفل وثوم وخل وتدخل المكونات الفرن لتمام الطهي، ولكنها تقدم باردة، ولا يضاف إليها أية لحوم وتكوةن أشبه بـ الباذنجان المخلل.

وأكدا الفود بلوجرز «تسبيكة الطماطم في وصفات الأكل، والتي تكسبه طعما شهيا كلما مر وقت على حفظ الطعام بالثلاجة، مثل طاجن البامية وكذلك المسقعة، والسبب في ذلك تشرب المكونات للتسبيكة».

مقادير الفول بالبيض المحرج:

كما حرصا على تقديم وصفة «فول بالبيض المدحرج»، والتي يتم إعدادها كالتالي؛ «سلق البيض وتقشيره، مع إضافة الفول إليه بعد تحميره في الزبدة».