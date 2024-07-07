شهادة ثلاثية بالدرهم الإماراتي.. كيف تحصل على عائد شهري يتجاوز 11 ألف جنيه؟

يطرح البنك التجاري الدولي cib العديد من أنواع الشهادات الادخارية للعملاء، وتتنوع العملات التي يتم شراء الشهادة بها ما بين الجنيه المصري والدولار واليورو والريال السعودي، ومن بين تلك الشهادات الشهادة الثلاثية بالدرهم الإماراتي.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي تفاصيل الشهادة الثلاثية بالدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي، فضلا عن كيفية الحصول على عائد يومي يتجاوز 11 ألف جنيه شهريا، وذلك وفقا للموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل الشهادة الثلاثية بالدرهم الإمارتي في بنك cib

يصل العائد على هذه الشهادة إلى نحو 5.25%، بدورية صرف شهرية، بينما يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 500 درهم إماراتي، كما تبلغ مدة ربط الشهادة نحو 3 سنوات، ويتم التعامل بالدرهم الإماراتي، ويمكن ربط الشهادة بخدمة الإنترنت البنكي لعملاء البنك، ويمكن الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 أشهر من إصدار الشهادة.

كيفية الحصول على عائد يتجاوز 11 ألف جنيه شهريا

إذا ما قام العميل بشراء الشهادة الثلاثية بالدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي بقيمة 200 ألف درهم إماراتي، فإن نسبة الفائدة السنوية تبلغ نحو 5.25% أي نحو 10.500 درهم إماراتي، وبالتالي فإن الفائدة الشهرية ستبلغ نحو 875 درهما إماراتيا وهو ما يعادل نحو 11.375 جنيه مصري.