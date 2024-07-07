موت وغرق 5 لاعبين وحادث مروع.. ماذا حدث خلال 24 ساعة بالرياضة والفن؟

في ليلة حزينة مرَّت على عالم الرياضة والفن، وقعت العديد من الحوادث القاسية والمؤسفة، ما بين وفاة وغرق وحادث سيارة، الأمر الذي جعل مواقع التواصل الاجتماعي تكتسي بالأسود، حزنًا على الأحداث التي مرت خلال الـ24 ساعة الماضية.. فماذا حدث؟

صدمة وفاة أحمد رفعت

لا شك أن وفاة أحمد رفعت كانت صادمة للجميع، وليست جماهير الكرة فحسب، إذ تعلق محبو اللاعب بأمل الشفاء والعودة للملاعب، خاصة أنه لم يتجاوز الـ31 من عمره، لكن القدر لم يمهله تحقيق حلم الاحتراف واستكمال المسيرة، ووافته المنية إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب، ضمن توابع الأزمة التي عانى منها قبل 4 أشهر، عندما سقط مغشيًا عليه داخل أرض الملعب، وتوقف قلبه لمدة زادت عن ساعة كاملة.

غرق قارب لاعبي اتحاد طنجة المغربي

وفي مشهد أكثر قسوة تعرض قارب كان يحمل 5 من لاعبي اتحاد طنجة المغربي إلى الغرق في عرض البحر، أثناء القيام برحلة سياحية، لتتحول النزهة إلى كارثة حقيقية، في ظل فقدان بعض عناصر الفريق واستمرار محاولات البحث، دون أي بيانات رسمية بشأن العثور عليهم أو عدد الأشخاص المفقودين، بينما تؤكد الصحف المغربية، أن هناك لاعبًا مفقودًا حتى اللحظة، ولكن البحث لا يزال جاريًا.

حادث مأساوي لنشوى مصطفى

الفنانة الكوميدية نشوى مصطفى تعرضت لحادث مروع بسيارتها، وتهشم سيارتها بشكل شبه كامل، وذلك حسبما أعلنته عبر حسابها على فيسبوك: قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب إني بلطف الله عايشة، الدنيا ما تسواش، استغفر الله العظيم لى ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندى لا أعلمه يسامحنى لوجه الله تعالى.