نتيجة كلية العلاج الطبيعي 2024.. رابط الاستعلام وأسماء الأوائل

اعتمد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد نتيجة كلية العلاج الطبيعي 2024 بنسبة نجاح 92%، من الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام، وأعلنت الجامعة أسماء الطلاب العشرة الأوائل على الكُلية هذا العام.

أسماء أوائل الطلبة في كلية العلاج الطبيعي 2024

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس إن أسماء، العشرة الأوائل للطلاب جاءت كالآتي:.

المركز الأول الطالب محمد وجیه إمام محمد محمود.

المركز الثاني الطالب أحمد حسین أحمد درھوس.

المركز الثالث الطالبة رحاب طارق الشحات حفني إبراھیم.

المركز الرابع الطالبة أروى إبراھیم عبد المجید إبراھیم.

المركز الخامس الطالبة میریت میلاد ولیم ناشد بولس.

المركز السادس الطالب محمد إیھاب فتحى على.

المركز السابع الطالبة جنة سید عبد الراضي محمد أحمد.

المركز الثامن الطالبة أسماء إبراھیم محمد إبراھیم مھدي.

المركز التاسع الطالب عبد الرحمن مدحت سعید محمد.

المركز العاشر جاءت الطالبة ھانم أحمد محمد على إبراھیم.

مندور: أعمال التصحيح تتم بدقة

وقال الدكتور ناصر مندور، إن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد ومُراجعة النتائج تتم بدقة مع الالتزام بدليل إجراءات حُسن سير العملية الامتحانية الصادر عن الجامعة، مُشيرا إلى أنه يُمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال الدخول على بورتال الطالب، وذلك على الرابط التالي.