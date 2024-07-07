رشا مهدي تبدأ تصوير «6 شهور» للعرض على «watch it»

بدأت رشا مهدي تصوير دورها في مسلسل «6 شهور»، للمخرج مصطفى الصولي، تمهيدا لعرضه على منصة «WATCH IT» خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

مسلسل «6 شهور»، من تأليف عمرو أبوزيد، وأحمد هشام فاروق، ومن إنتاج أروما، وهو من بطولة نور النبوي ونور إيهاب، وعدد آخر من الأسماء الشابة، ويتكون من 10 حلقات.

فيلم ولاد المحظوظة

على جانب آخر، تنتظر رشا مهدي عرض أحدث أعمالها السينمائية بفيلم «ولاد المحظوظة»، للمُخرج مرقس عادل، الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي.

ويدور في إطار كوميدي رومانسي، عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر.

رشا مهدي شاركت في موسم رمضان الماضي بظهور خاص في مسلسل «إمبراطورية ميم»، مع المخرج محمد سلامة وخالد النبوي، كما شاركت كل من روجينا ومحمد ثروت بطولة مسلسل«سر إلهي».