هاني شاكر ومروان خوري يحييان حفلا غنائيا في بيروت

أحيا النجمان هاني شاكر ومروان خوري، حفلا غنائيا استثنائيا في العاصمة اللبنانية بيروت، من تنظيم خضر عكنان وسط حضور جماهيري غفير، أدى لإغلاق عدد كبير من شوارع المدينة اللبنانية.

هاني شاكر يتفاعل مع الجمهور

قدم الفنان الكبير هاني شاكر في حفله الذي تراقص على نغمات المئات الحاضرين من عشاقه عدد من أهم وأبرز أغنياته منها علي الضحكاية، ولسه بتسألي، وسألتك أنت مين، بسبب ولعه وحبه بلبنان غنى للمرة الأولى أغنيته الجديدة يا ويل حالي بلهجة لبنانية، ليختم كما بدأ بعلي الضحكاية.

وتألق مروان خوري حين شارك صديق عمره هاني شاكر بأغنية أصاحب مين بكامل أوصالها ومعانيها وإيقاعاتها النابضة بالصدق والعاطفة ورهافة الشجن، في حين قدم مروان خوري خلال وصلته الغنائية عدد من أغنياته الشهيرة من بينها كل القصائد وبتمون وقلبي دق ومهلا على قلبي وحكاية حب وغيرها.