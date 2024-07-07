انطلاق فعاليات ورشة «حرفتك مهنتك» بمركز شباب ميت غمر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، عن انطلاق فعاليات اليوم الأول من الورشة التدريبية حول فن تفصيل الملابس بمركز شباب مدينة ميت غمر تحت شعار «حرفتك مهنتك».

ورشة حول فن تفصيل الملابس بالدقهلية

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المديرية نفذت عبر الإدارة العامة للشباب وأندية الفتاة والمرأة بالإدارة العامة للشباب الورشة التدريبية.

وأكدت المديرية، أن التدريب يستمر خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو الجاري، ضمن خطة دعم أندية الفتاة والمرأة بالإدارة العامة للشباب بالدقهلية، وجاءت بمشاركة عدد 20 فتاة وسيدة من أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة ميت غمر.

تدريب الفتيات على أساسيات التفصيل

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن الورشة تهدف إلى تعليم الفتيات والسيدات المشاركات في الورشة التدريبية أساسيات ومراحل التفصيل وتصميم الباترون، وذلك بهدف تعزيز قدرات الفتيات والسيدات وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، بالإضافة إلى صقل مهارات المتدربات وتنمية قدراتهن ومواهبهن الإبداعية.